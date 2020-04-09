Американская теннисистка Эшли Харклроуд на днях напомнила о себе шокирующим фото – девушка выложила снимок абсолютно обнаженной.

Бывшая спортсменка завершила карьеру в 2010-м, но многие до сих пор помнят ее по высказыванию о Марии Шараповой – Эшли призналась, что ненавидит российскую красотку. Хотя Харклроуд и сама не промах – сейчас ей 34 года, но она выглядит сногсшибательно. Убедись в этом сам.

Харклроуд никогда не поднималась выше 39-го места рейтинге WTA. За карьеру она выиграла 13 турниров ITF.

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