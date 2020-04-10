Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, как в 2009 году ему предложили деньги за поражение в матче первого круга Australian Open.

«В 2009-м ко мне подходит бывший теннисист и предлагает 100 тысяч долларов, чтобы я проиграл в первом круге Арно Клеману. Их было двое, еще один теннисист, ну, и за ними стоят «инвесторы» – бандюки. Я проигрываю в пятисетовом матче, выигрывая 2:1, и, когда ухожу из корта, думаю, что если бы он сейчас стоял рядом, я бы просто убил его ракеткой. Ты играешь матч, проигрываешь, и в голове крутятся деньги, пытаешься это отогнать.

После матча я пошел в TIU, она как раз недавно была создана. Все рассказал, а они спрашивают, кто это был. Я отвечаю: «Подождите, вы готовы защитить мою семью? Потому что он – пешка, люди, которые стоят за ним – опасные, а у меня вся семья в Украине». Они сказали, что ничего не могут гарантировать, и я попрощался – моя семья не в Европе, а в Украине, где все немножко по-другому», – рассказал Сергей в интервью ютьюб-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Стаховский занимает 169-е место в рейтинге ATP.

В 2019-м Сергей входил в Совет игроков, но в июне покинул организацию по причине несогласия с ее работой.

Участники договорняка в 2016-м проиграли на Australian Open, ведя в 2 сета. Неужели опять слив?

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