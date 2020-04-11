Теннисисты Стэн Вавринка и Бенуа Пэр в инстаграм-лайве обсудили, чем можно заняться перед матчем. Диалог начался с вопроса Стэна:

– Когда-нибудь занимался сексом за час до матча?

– Да.

– Где, когда, как, с кем?

– Больше ничего не скажу.

– Хотя бы назови город.

– Их было много.

– Назови хотя бы один.

– Париж.

– Значит, у тебя был секс в раздевалке?

– Нет, как ты знаешь, в Париже гостиница рядом, – намекнул Пэр.

Швейцарец и француз иногда играют в паре.

Вавринка в одиночке по разу побеждал на всех турнирах серии «ТБШ», кроме Уимблдона.

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