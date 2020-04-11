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«Значит, у тебя был секс в раздевалке?» Вавринка и Пэр обсудили любовь перед матчами
Для француза это обычное дело.
Теннисисты Стэн Вавринка и Бенуа Пэр в инстаграм-лайве обсудили, чем можно заняться перед матчем. Диалог начался с вопроса Стэна:
– Когда-нибудь занимался сексом за час до матча?
– Да.
– Где, когда, как, с кем?
– Больше ничего не скажу.
– Хотя бы назови город.
– Их было много.
– Назови хотя бы один.
– Париж.
– Значит, у тебя был секс в раздевалке?
– Нет, как ты знаешь, в Париже гостиница рядом, – намекнул Пэр.
- Швейцарец и француз иногда играют в паре.
- Вавринка в одиночке по разу побеждал на всех турнирах серии «ТБШ», кроме Уимблдона.
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