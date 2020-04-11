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«Я свою свободу никому не отдам». Кафельников отказался надевать «электронный ошейник»
Экс-теннисисту не нравятся меры, предложенные мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников раскритиковал действия властей Москвы по предотвращению заражений коронавирусом.
«Если вы готовы нацепить на себя электронный ошейник, то я никогда свою свободу не отдам никому», – написал Кафельников в твиттере.
- С 13 апреля в Москве вводится система пропусков: изначально они понадобятся только тем, кто по-прежнему ездит из дома на работу, затем – лицам, которые захотят передвигаться по столице в других целях.
- На третьем этапе, если такая мера понадобится, в городе введут систему пропусков в пределах своего района.
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