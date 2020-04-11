Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников раскритиковал действия властей Москвы по предотвращению заражений коронавирусом.

«Если вы готовы нацепить на себя электронный ошейник, то я никогда свою свободу не отдам никому», – написал Кафельников в твиттере.

С 13 апреля в Москве вводится система пропусков: изначально они понадобятся только тем, кто по-прежнему ездит из дома на работу, затем – лицам, которые захотят передвигаться по столице в других целях.

На третьем этапе, если такая мера понадобится, в городе введут систему пропусков в пределах своего района.

«Не хочу выходить за человека, которому он пообещал меня». Кафельникова ответила отцу

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