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Кузнецова показала татуировку на полностью обнаженной спине
Красиво и брутально.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова показала подписчикам исключительно брутальную татуировку на спине.
«Обнаженная спина, обнаженное сердце», – подписала публикацию 34-летняя спортсменка.
- Кузнецова – победительница двух турниров «Большого шлема»: US Open-2004 и Уимблдона-2009. На «Ролан Гаррос» и Austraian Open она добиралась до четвертьфинала.
- Сейчас Светлана занимает 32-е место в рейтинге WTA, замороженном из-за пандемии коронавируса.
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