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Кузнецова показала татуировку на полностью обнаженной спине

Кузнецова показала татуировку на полностью обнаженной спине
Eurosport

8 мин. назад

Красиво и брутально.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова показала подписчикам исключительно брутальную татуировку на спине.

«Обнаженная спина, обнаженное сердце», – подписала публикацию 34-летняя спортсменка.

  • Кузнецова – победительница двух турниров «Большого шлема»: US Open-2004 и Уимблдона-2009. На «Ролан Гаррос» и Austraian Open она добиралась до четвертьфинала.
  • Сейчас Светлана занимает 32-е место в рейтинге WTA, замороженном из-за пандемии коронавируса.

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