Канадская теннисистка Эжени Бушар провела прямой эфир в инстаграме, по ходу которого согласились сходить на свидание с поклонником – комиком Бобом Менери.

Эжени общалась с журналисткой Элли Лафос, когда в комментарии пришел Менери и признался Бушар в любви. Между молодыми людьми завязался диалог после того, как Лафос подключила Боба к трансляции.

«Мне кажется, я влюблен», – заявил Менери. На вопрос, насколько сильно, мужчина ответил: «Со временем будет видно, Эжени. Мы пока не так хорошо друг друга знаем, поэтому не будем торопиться».

Позже Менери позвал Бушар на свидание и предложил за него 500 долларов. Комику предложили пожертвовать 3000 врачам, борющимся с коронавирусом – на таких условиях Эжени согласилась бы пойти. Боба такой вариант устроил, хотя всего в итоге он заплатит 4 тысячи.

Напоследок Бушар попросила мужчину принести на встречу туалетную бумагу. «Боб, не жадничай. Ты пытаешься оценивать меня, а это неправильно! К тому же, я стою больше», – заметила канадка.

Бушар занимает 328-е место в рейтинге WTA.

В прошлом Эжени уже ходила на свидания с незнакомцами из соцсетей – когда проиграла фанату спор о победителе Супербоула.

Боб Менери – американский комик. На его инстаграм подписаны 2,5 млн человек.

«Значит, у тебя был секс в раздевалке?» Вавринка и Пэр обсудили любовь перед матчами

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере