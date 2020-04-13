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Кирьос забил рукав изображениями Коби и Леброна

Кирьос забил рукав изображениями Коби и Леброна
Eurosport

2 ч. назад

Теннисист еще раз подчеркнул любовь к баскетболу.

Австралийский теннисист Ник Кирьос сделал татуировку с изображением легенд баскетбола – Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

24-летний Кирьос полностью забил рукав на левой руке и показал получившееся изображение в инстаграме.

  • Ник – поклонник баскетбола. На следующий день после смерти Брайанта в вертолетной авиакатастрофе он вышел в джерси с его фамилией на разминку матча Australian Open против Рафаэля Надаля.
  • Кирьос занимает 40-е место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.

Кирьос вышел на матч в майке Коби и не сдержал слез. Ник мог стать баскетболистом, но выбрал теннис

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