Уимблдон отобьет почти половину потерянных из-за отмены турнира средств за счет страховщиков.

Турнир на протяжении 17 лет платил по 2 млн долларов, чтобы застраховаться на случай пандемии – в этом году коронавирус поставил крест на планах организаторов, но многолетние вложения окупились. Как сообщает Action Network, страховая компания выплатит турниру 141 млн долларов. Ожидаемая выручка от телетрансляций, продажи билетов и спонсорских контрактов должна была составить почти 310 млн долларов, так что дальновидность организаторов английского мэйджора себя оправдала – для турнира не станет катастрофой пропуск одного розыгрыша.

До этого Уимблдон отменяли лишь в период Первой и Второй мировых войн.

«Ролан Гаррос» перенесли на осень – также из-за пандемии.

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