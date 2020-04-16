Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил предположение, что турниры не возобновятся еще долго.

«Теннис – глобальный спорт, мы ездим из страны в страну, нам нужно задействовать много людей. Мне кажется, будет сложно провести крупный турнир в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Если возможно проводить матчи за закрытыми дверями – я буду счастлив, но, мне кажется, это будет сложно.

Многие люди сейчас проходят через ужасные времена... В данный момент меня меньше всего беспокоит теннис», – цитирует испанца AFP.

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