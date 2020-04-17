Вторая ракетка Германии Ян-Леннард Штруфф поделился мнением о допинге в теннисе.

«Допинг может быть эффективен, да. В теннисе очень важно быстрое восстановление, мощь и множество других вещей. А еще в теннисе сейчас столько денег, что допинг, скорее всего, будет использоваться. Но я не знаю какой», – заявил немец.

Штруфф занимает 32-е место в рейтинге ATP.

В 2020-м от соревнований был отстранен чилийский теннисист Николас Ярри – в его крови был обнаружен запрященный препарат.

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