Джокович и Маррей назвали шорты Вавринки худшим, что было в 2015 году. Стэн кинул ответочку

Сербский теннисист Новак Джокович провел совместный лайв в инстаграме с британским теннисистом Энди Марреем.

В ходе трансляции и Джокович, и Маррей пришли к выводу, что клетчатые шорты Стэна Вавринки стали худшим событием 2015 года. Ответ Стэна не заставил себя долго ждать: швейцарец залетел в комментарии и в шутку показал Новаку и Энди средний палец.

Также серб и британец собрали идеального теннисиста: (подача – прием – форхенд – бэкхенд – игра с лета – психология – физика):

Новак: Изнер/Кирьос – Маррей – Дель Потро – Маррей – Федерер – Надаль – Тим/Феррер;

Энди: Изнер/Кирьос – Джокович – Надаль – Джокович – Федерер – Надаль – Джокович.

Вавринка выступал в клетчатых шортах на «Ролан Гаррос»-2015 и в итоге стал победителем турнира.

В финале Стэн одолел Джоковича – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Стэн Вавринка: «Больше никогда не надену шорты с «Ролан Гаррос»

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