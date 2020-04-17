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Джокович и Маррей назвали шорты Вавринки худшим, что было в 2015 году. Стэн кинул ответочку
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Сербский теннисист Новак Джокович провел совместный лайв в инстаграме с британским теннисистом Энди Марреем.
В ходе трансляции и Джокович, и Маррей пришли к выводу, что клетчатые шорты Стэна Вавринки стали худшим событием 2015 года. Ответ Стэна не заставил себя долго ждать: швейцарец залетел в комментарии и в шутку показал Новаку и Энди средний палец.
Также серб и британец собрали идеального теннисиста: (подача – прием – форхенд – бэкхенд – игра с лета – психология – физика):
Новак: Изнер/Кирьос – Маррей – Дель Потро – Маррей – Федерер – Надаль – Тим/Феррер;
Энди: Изнер/Кирьос – Джокович – Надаль – Джокович – Федерер – Надаль – Джокович.
- Вавринка выступал в клетчатых шортах на «Ролан Гаррос»-2015 и в итоге стал победителем турнира.
- В финале Стэн одолел Джоковича – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Стэн Вавринка: «Больше никогда не надену шорты с «Ролан Гаррос»