Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова рассказала о взаимоотношениях с Марией Шараповой, которая в 2020 году объявила о завершении карьеры.

«У нас взаимное уважение. Общаемся, когда видимся. Она, наверное, сейчас рада, что ушла из спорта до карантина. Ей не надо переживать за форму, в которой она выйдет из карантина. Шутка», – сказала 32-летняя Кузнецова в прямом эфире инстаграма с журналистом Михаилом Зыгарем.

Кузнецова выиграла US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009.

Шарапова объявила о завершении карьеры 26 февраля 2020 года. Мария – обладательница карьерного «Шлема».

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