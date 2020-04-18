Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль предложили игрокам топ-100 создать фонд финансовой помощи теннисистам, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Обращение опубликовал редактор Sport Illustrated Джон Вертхейм. Джокович, Надаль и Федерер предлагают игрокам топ-100 вложиться в фонд обратно пропорционально рейтингу: теннисисты пятерки пожертвуют по 30 тысяч долларов, с шестого места по десятое – по 20 тысяч, с 11-го по 20-е – по 15 тысяч и так далее.

Также вложения в фонд сделают ATP и турниры «Большого шлема», деньги распределят между игроками с 250-го по 700-е место. Каждый получит по 10 тысяч долларов.

В топ-5 входят Джокович, Надаль, Тим, Федерер и Медведев.

Все профессиональные теннисные турниры, включая Уимблдон, отменены до 7 июля из-за пандемии коронавируса.

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