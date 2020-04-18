Джокович: «Федереру и Надалю аплодируют больше из-за человеческих качеств»

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему фанаты поддерживают его меньше, чем Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«На большинстве стадионов будут поддерживать Роджера, а не меня, потому что это Роджер, и я нормально к этому отношусь. Такая же ситуация с Рафой. Дело в величии Роджера Федерера и Рафаэля Надаля – не только как теннисистов, но и как личностей, харизматичных, приятных и скромных людей. Великих чемпионов, оставивших огромный след в спорте. Я – часть их эры. С одной стороны мне повезло, с другой – не очень», – рассказал Джокович в инстаграм-лайве Стэна Вавринки.

Все профессиональные теннисные турниры, включая Уимблдон, отменены до 7 июля из-за пандемии коронавируса.

Отец Новака не раз говорил о том, что ему не достается должной похвалы из-за сербского происхождения.

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