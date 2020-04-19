Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина считает, что теннис не вернется раньше осени.

«Возможно, еще сыграем в теннис в этом году, но после сентября. Все страны по-разному организуют карантин, из-за этого все затянется надолго. Может быть, до октября. Китай уже более-менее очухался, может быть, там нам предложат сыграть, но не знаю, хочу ли туда ехать в ближайшие два года.

Если честно, вся эта ситуация очень сильно их подкосила», – заявила Свитолина в интервью видеоблогу «Большой теннис Украины».

В Китае Элина дошла до финалов Малого Итогового турнира-2016 и Итогового турнира-2019, но оба проиграла.

Все турниры до июля отменены из-за коронавируса.

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