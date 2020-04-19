Экс-лидер мирового рейтинга Энди Маррей, соблюдающий карантин, выложил в инстаграм фото в самом известном предмете национального шотландского костюма.

«Когда ваши дочери хотят поиграть в переодевания и говорят: «Папочка, надень свою юбку». Пытался объяснить им, что это килт, а не юбка, но они заверили меня, что это юбка».

Больше всех обрадовались в пресс-службе АТР, которая припомнила Энди недавние шутки с Новаком Джоковичем над легендарными трусами Стэна Вавринки:

«Стэн, в следующий раз, когда он будет смеяться над твоими шортами, просто покажи ему это».

Ранее Маррей и Джокович признали шорты Вавринки с «Ролан Гаррос»-2015 худшим моментом того сезона.

Те шорты помогли Стэну выиграл французский «Шлем».

Джокович и Маррей назвали шорты Вавринки худшим, что было в 2015 году. Стэн кинул ответочку

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере