Сербский теннисист Новак Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавиуса в случае появления вакцины.

«Лично я против вакцинации. Не хотел бы, чтобы меня заставляли делать прививку ради возможности путешествовать. Но если это станет обязательным, я должен буду принять решение. У меня есть мысли по этому поводу, и изменятся ли они в какой-то момент, я не знаю.

Гипотетически, если сезон возобновится в июле, августе или сентябре, что маловероятно, вакцина станет необходимым требованием сразу после строгого карантина. Но вакцины еще нет», – сказал 32-летний Джокович в прямом эфире инстаграма. Его слова приводит The Guardian.

Джокович занимает первое место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.

Все профессиональные теннисные турниры, включая Уимблдон, отменены до 7 июля из-за пандемии коронавируса.

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