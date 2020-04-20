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Джокович высказался против обязательной вакцинации от коронавируса

Джокович высказался против обязательной вакцинации от коронавируса
Eurosport

50 мин. назад

Вакцины еще нет, но Новак обдумывает каждый шаг заранее.

Сербский теннисист Новак Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавиуса в случае появления вакцины.

«Лично я против вакцинации. Не хотел бы, чтобы меня заставляли делать прививку ради возможности путешествовать. Но если это станет обязательным, я должен буду принять решение. У меня есть мысли по этому поводу, и изменятся ли они в какой-то момент, я не знаю.

Гипотетически, если сезон возобновится в июле, августе или сентябре, что маловероятно, вакцина станет необходимым требованием сразу после строгого карантина. Но вакцины еще нет», – сказал 32-летний Джокович в прямом эфире инстаграма. Его слова приводит The Guardian.

  • Джокович занимает первое место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.
  • Все профессиональные теннисные турниры, включая Уимблдон, отменены до 7 июля из-за пандемии коронавируса.

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