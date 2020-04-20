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Джокович высказался против обязательной вакцинации от коронавируса
Вакцины еще нет, но Новак обдумывает каждый шаг заранее.
Сербский теннисист Новак Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавиуса в случае появления вакцины.
«Лично я против вакцинации. Не хотел бы, чтобы меня заставляли делать прививку ради возможности путешествовать. Но если это станет обязательным, я должен буду принять решение. У меня есть мысли по этому поводу, и изменятся ли они в какой-то момент, я не знаю.
Гипотетически, если сезон возобновится в июле, августе или сентябре, что маловероятно, вакцина станет необходимым требованием сразу после строгого карантина. Но вакцины еще нет», – сказал 32-летний Джокович в прямом эфире инстаграма. Его слова приводит The Guardian.
- Джокович занимает первое место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.
- Все профессиональные теннисные турниры, включая Уимблдон, отменены до 7 июля из-за пандемии коронавируса.
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