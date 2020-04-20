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Эта теннисистка прекрасна не только бэкхендами, но и инстаграмом. Девушка любит купальники и солнце

Эта теннисистка прекрасна не только бэкхендами, но и инстаграмом. Девушка любит купальники и солнце
Eurosport

56 мин. назад

Пэйдж Хуриган – настоящая красотка.

Пэйдж Мэри Хуриган – новозеландская теннисистка, выигравшая два турнира ITF в одиночном разряде. Наивысшее место Пэйдж в мировом рейтинге среди одиночек – 408, зато в рейтинге среди пар новозеландка добиралась до второй сотни (134 место – лучший результат).

А еще Хуриган ведет солнечный и притягательный инстаграм. Eurosport.ru отобрал из него лучшие фотки, любуйтесь!

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