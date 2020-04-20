Теннисисты Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Роджер Федерер и Марк Лопес провели совместный чат олимпийских чемпионов в инстаграме.

Перед началом беседы у Надаля никак не получалось добавить Федерера в чат, после чего Маррей отпустил едкую шутку: «Блестяще... Ты можешь выиграть 52 «Ролан Гаррос», но не понять, как работает инстаграм».

Надаль 12 раз побеждал на «Ролан Гаррос», это лучший результат в истории турнира.

На счету Федерера одна победа на грунтовом мэйджоре – Роджер выиграл «РГ» в 2009 году.

Маррей – двукратный олимпийский чемпион в одиночных разрядах (2012, 2016), Федерер – триумфатор Пекина-2008 в парах. Надаль и Лопес совместно взяли парное золото Рио-2016, Рафа еще выиграл одиночный разряд-2008.

Эта теннисистка прекрасна не только бэкхендами, но и инстаграмом. Девушка любит купальники и солнце

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