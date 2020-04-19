«Я не умею играть правой – это все миф». Большая беседа Надаля и Федерера

Академия Надаля

Роджер Федерер (РФ): Академия работает? А нет, она должна быть закрыта. Когда вы надеетесь возобновить работу?

Рафаэль Надаль (РН): Не малейшего представления на сегодня, потому что мы следуем правилам и указаниям властей. Сейчас 85 детей внутри академии, 70 рабочих, психологов, тренеров, работников питания, физиотерапевтов – все внутри, заботятся о детях. Несколько дней назад я говорил с детьми и тренерами – все хорошо, они счастливы, но нам нельзя тренироваться.

Колено Федерера

РФ: А ты сам тренируешься? Или не тренировался со времен Индиан-Уэллс?

РН: Я? Я не касался ракетки со времен Индиан-Уэллс…

РФ: Идеально! (смеется) Ты не сможешь играть в теннис, когда мы вернемся.

«Мастерс» в Индиан-Уэллс был отменен за 4 дня до старта – многие теннисисты уже прибыли на место соревнований и готовились к турниру.

РН: Надеюсь, что смогу вспомнить хоть что-то. А ты как?

РФ: Я играю со стенкой, прохожу курсы восстановления колена.

РН: Как оно? Лучше?

РФ: Да, все хорошо. Первые шесть недель все было отлично, потом процесс замедлился, а сейчас снова все налаживается, но… у меня полно времени – никакого стресса, никакой спешки. В конце концов, я просто хочу, чтобы с коленом все было в порядке вне зависимости от того, когда я вернусь. Так что я просто тренирую удар со стенкой, прохожу восстановление. Все складывается хорошо, я счастлив. После второй операции – не знаю, сколько их еще будет – уже легче, чем в первый раз. Но третий раз мне не нужен – это точно.

РН: Да, лучше не надо. Уж точно не во время теннисной карьеры!

РФ: Именно. Мы сможем еще ее провести когда-нибудь позже, но не сейчас.

Детство

РФ: Кстати, мне интересно. Когда ты рос, Рафа, никакой академии не было, как у тебя все было устроено? Было ли все легко, хорошо, идеально?

РН: Нет, не идеально. Но мне повезло. У меня были родители – они работали, словно такси.

РФ: Да, я теперь водитель такси, так что я понимаю (смеется)

РН: Ну ты понимаешь, как все устроено. Я играл в футбол, я играл в теннис, ходил в школу. Все было не так, как сегодня в академии, где все совмещается – так проще. У меня было так: школа с 9 до 12. С 12 до 2 я тренировался в теннисе, по-быстрому перекусывал, с 2 до 3 – школа, 3-5, как я помню, – футбольная тренировка, потом, может быть, еще немного тенниса. Потом – домашняя работа со школы. Безумие – было много работы. Но мне помогали – у меня был дядя, сам знаешь. Это было важно. Думаю, у тебя была похожая ситуация?

РФ: Да, тоже – футбол, теннис. Я был в футболе не так хорош, как ты. В возрасте 12 я предпочел теннис футболу. Тоже школа, тоже домашняя работа, две сессии, пока совсем не устанешь.

Главная тема – левая рука Рафы

РФ: Один момент, кстати, я хотел бы у тебя узнать, потому что он меня очень сильно беспокоил – твоя левая рука. Это была огромная проблема для меня. Если ты правша, то почему играешь левой рукой, хотя можешь играть правой?

Годами в медиа циркулировала история, что Рафа специально переучивался на левшу, чтобы создавать дополнительные неудобства соперникам.

РН: Нет, я не умею играть правой! Это все мифы. Я могу писать правой рукой, играть в баскетбол, но не в теннис и не в футбол. Я играл в футбол левой ногой и играл в теннис левой рукой.

РФ: И так было всю твою жизни?

РН: Да. А какой рукой ты начал играть в теннис?

РФ: Начал в 3-4 года, и это всегда была правая рука или две – бэкхенд и форхенд.

РН: Да, я тоже начал с двух рук – двуручным бэкхендом и форхендом. Люди были озадачены, потому что я бил двуручный бекхэнд, они не знали – правша я или левша. Но я всегда был леворуким игроком.

РФ: Значит, это все просто легенда. Хорошо. Тогда я могу не злится, потому что это просто природа, все хорошо.

Видео - «Я не умею играть правой – это все миф». Большая беседа Надаля и Федерера 08:38

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