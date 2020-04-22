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Инстаграм повесил на видео, опубликованное женой Джоковича, пометку «фейк»

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Елена ДжоковичЕлена Джокович

Елена Джокович

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
33 минут назад

Супруга первой ракетки мира опубликовала странное видео о коронавирусе.

Видео, опубликованное супругой Новака Джоковича Еленой в инстаграме, получило отметку «Содержит ложную информацию». Жена первой ракетки мира выложила ролик, где рассказывается конспирологическая теория касательно природы происхождения коронавируса.

В видео пересказывается популярная теория, согласно которой коронавирус был придуман властями, чтобы протестировать вышки 5G связи (они якобы вредят здоровью человека). Елена прокомментировала этот ролик вопросом «А что вы думаете о коронавирусе?» Позже инстаграм признал содержание поста ложным.

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