Супруга первой ракетки мира опубликовала странное видео о коронавирусе.

Видео, опубликованное супругой Новака Джоковича Еленой в инстаграме, получило отметку «Содержит ложную информацию». Жена первой ракетки мира выложила ролик, где рассказывается конспирологическая теория касательно природы происхождения коронавируса.

В видео пересказывается популярная теория, согласно которой коронавирус был придуман властями, чтобы протестировать вышки 5G связи (они якобы вредят здоровью человека). Елена прокомментировала этот ролик вопросом «А что вы думаете о коронавирусе?» Позже инстаграм признал содержание поста ложным.

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Одним из первых сторонников теории о вышках 5G связи выступил британский боксер Амир Хан.

В Британии несколько вышек были повреждены активистами, которые верят, что они действительно наносят ущерб здоровью людей.

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