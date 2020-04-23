Роджер Федерер
Фото: Getty Images
Роджер уже получил поддержку из женского тура.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер призвал объединить мужской и женский спорт.
«Просто интересно... Я один считаю, что настало время объединить мужской и женский теннис и стать единым целым?» – написал Федерер в твиттере.
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«Нет, ты не один», – ответила Симона Халеп.
- Федерер занимает четвертую строчку рейтинга ATP. Он выиграл 20 «ТБШ».
- Халеп на втором месте в рейтинге WTA. В ее активе победы на Уимблдоне и «Ролан Гаррос».
- Ассоциация теннисистов-профессионалов была создана в 1972 году, Женская теннисная ассоциация – годом позже.
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