Теннис

Федерер предложил объединить мужской и женский теннис

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Роджер ФедерерРоджер Федерер

Роджер Федерер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Роджер уже получил поддержку из женского тура.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер призвал объединить мужской и женский спорт.

«Просто интересно... Я один считаю, что настало время объединить мужской и женский теннис и стать единым целым?» – написал Федерер в твиттере.

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«Нет, ты не один», – ответила Симона Халеп.

  • Федерер занимает четвертую строчку рейтинга ATP. Он выиграл 20 «ТБШ».
  • Халеп на втором месте в рейтинге WTA. В ее активе победы на Уимблдоне и «Ролан Гаррос».
  • Ассоциация теннисистов-профессионалов была создана в 1972 году, Женская теннисная ассоциация – годом позже.

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