Модель и теннисистка Джулия Бриги – фото, инстаграм

Без ракетки Джулия Бриги даже круче.

Джулия Бриги – весьма разносторонняя синьорита, которая совмещает теннис и съемки в модных журналах. Правда, если на корте ее перспективы довольно размытые – 7 побед в 15 матчах и 1,656 тыс долларов призовых за карьеру – то модель из нее выйдет топовая. Через минуту у тебя не останется в этом сомнений.

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