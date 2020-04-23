Теннис

Эта итальяночка совмещает теннис и модельный бизнес. Она хороша и с ракеткой, и без

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Модель и теннисистка Джулия Бриги – фото, инстаграмМодель и теннисистка Джулия Бриги – фото, инстаграм

Модель и теннисистка Джулия Бриги – фото, инстаграм

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
2 часов назад

Без ракетки Джулия Бриги даже круче.

Джулия Бриги – весьма разносторонняя синьорита, которая совмещает теннис и съемки в модных журналах. Правда, если на корте ее перспективы довольно размытые – 7 побед в 15 матчах и 1,656 тыс долларов призовых за карьеру – то модель из нее выйдет топовая. Через минуту у тебя не останется в этом сомнений.

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