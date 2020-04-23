Теннис

Сафин объяснил слабую форму Шараповой на финише карьеры ее перфекционизмом

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Марат СафинМарат Сафин

Марат Сафин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Марат считает, что Марии стоило расслабиться и получать удовольствие от тенниса.

Бывший теннисист Марат Сафин рассказал о своем отношении к Марии Шараповой.

«Шараповой помешала вернуться на высокий уровень травма. Когда начинаешь теннисную карьеру, ты молодой, ничего не боишься. Чем больше ты разбираешься в спорте, тем больше начинаешь сомневаться, поскольку понимаешь, что какие-то вещи сделать нереально. Маша всегда была в топе, потом она получила травму, и ее первая мысль – хочу вернуться и стать первой. Она начала загонять себя в рамки, появлялось все больше страха: вернусь или нет, смогу или нет, получится или не получится.

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И вот тебя начинает расшатывать внутри, мозг дает тебе неуверенность. Чем больше у тебя появляется таких моментов, тем больше начинаешь загоняться, загоняешься до того, что забываешь, как играть в теннис. Это, в принципе, с ней и произошло. Она все хуже играла и просто сама себя заела. Мне кажется, у нее могло бы получиться вернуться, если бы она сказала: «Окей, у меня была травма, и теперь я буду играть просто для себя, получать удовольствие от тенниса». Но она зациклилась – хочу вернуться туда и стать первой. У меня было такое же», – заявил Сафин в прямом эфире в инстаграме. Слова спортсмена приводит GoTennis.

  • Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале нынешнего года. Мария – обладательница карьерного мэйджора.
  • Сафин побеждал на двух мэйджорах – Australian Open и US Open.

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