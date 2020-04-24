Теннис

Хачанов рассказал, как его путают с Жераром Пике

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Карен ХачановКарен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
27 минут назад

Что-то общее действительно есть.

Российский теннисист Карен Хачанов расcказал, как его путают с Жераром Пике – футболистом «Барселоны» и организатором Кубка Дэвиса нового формата.

«С Пике общаемся. После больших матчей он может написать, спросить какие-то вещи по поводу тенниса, по части психологических моментов. Я болею за «Реал», но не так, как Рафа Надаль, который не пропускает ни одного матча мадридцев. Я люблю эту команду, но могу с удовольствием сходить и на матч «Барселоны» по приглашению Пике.

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Как-то мы отдыхали с женой, ко мне подошли, начали просить автографы. Люди говорят: «Жерар, Жерар!». Я спрашиваю: «Какой Жерар?». Они отвечают: «Пике!». Так что путали, да», – цитирует 23-летнего Хачанова «Чемпионат».

  • На Кубке Дэвиса-2019 Россия усилиями Хачанова и Андрея Рублева дошла до полуфинала, где уступила Канаде.
  • Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.

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