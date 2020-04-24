Теннис

Винус Уильямс и Гронковски брутально потренировались с трофеями US Open и Супербоула

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Винус Уильямс, Роб ГронковскиВинус Уильямс, Роб Гронковски

Винус Уильямс, Роб Гронковски

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Отличная замена гантелям.

Теннисистка Винус Уильямс и бывший игрок в американский футбол Роб Гронковски провели необычную тренировку.

Спортсмены завели инстаграм-лайв и устроили совместный воркаут. Они использовали необычные утяжелители – теннисистка держала в руках трофей US Open, а футболист – трофей Супербоула.

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  • Старшая Уильямс победила на US Open в 2000 и 2001 годах.
  • Гронковски провел всю карьеру в «Нью-Ингленд Пэтриотс» и трижды выиграл Супербоул.

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