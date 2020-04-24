Винус Уильямс, Роб Гронковски
Фото: Instagram
Отличная замена гантелям.
Теннисистка Винус Уильямс и бывший игрок в американский футбол Роб Гронковски провели необычную тренировку.
Спортсмены завели инстаграм-лайв и устроили совместный воркаут. Они использовали необычные утяжелители – теннисистка держала в руках трофей US Open, а футболист – трофей Супербоула.
Ролан Гаррос
Le Parisien: «Ролан Гаррос» снова перенесен после консультаций с ATP и WTA
11 ЧАСОВ НАЗАД
- Старшая Уильямс победила на US Open в 2000 и 2001 годах.
- Гронковски провел всю карьеру в «Нью-Ингленд Пэтриотс» и трижды выиграл Супербоул.
17 лет назад Серена и Винус порвали Australian Open. Через полгода их сестру убили наркоторговцы
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Уимблдон
«Сестер 100 раз списывали со счетов, а они удивляли возвращением». Все о Серене и Винус
16/07/2019 В 09:58
Australian Open
17 лет назад Серена и Винус порвали Australian Open. Через полгода их сестру убили наркоторговцы
29/01/2020 В 12:00
По теме