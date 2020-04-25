Теннис

Ровно 15 лет назад Надаль вошел в топ-10, он близок к рекорду

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Рафаэль Надаль в 2005 годуРафаэль Надаль в 2005 году

Рафаэль Надаль в 2005 году

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 23 минут

Испанец с тех пор не выпадал из первой десятки – ему не хватает 11 недель до рекорда Джимми Коннорса, но сейчас отсчет заморожен.

25 апреля исполнилось ровно 15 лет пребыванию Рафаэля Надаля в первой десятке мирового рейтинга АТР.

Весной 2005-го Рафа подряд впервые выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, а затем подтвердил триумф победой в Барселоне, благодаря чему 25 апреля поднялся с 11-го на 7-е место в рейтинге АТР.

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С тех пор Надаль ни разу не покидал топ-10, несмотря на многочисленные травмы, и его серия насчитывает 778 недель. Дольше в топ-10 бесперебойно продержался только Джимми Коннорс – 789 недель с августа 1973-го по октябрь 1988-го.

  • Рекордсмен по неделям на вершине рейтинга Роджер Федерер держался в топ-10 без перерывов 14 лет – с октября 2002-го по ноябрь 2016-го.
  • Самая длительная серия Новака Джоковича составила 10,5 лет: март-2007 – ноябрь-2017.

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