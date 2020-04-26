Как папаха Хабиба, только натуральная.

Российский теннисист Карен Хачанов пошутил насчет долгого нахождения на самоизоляции.

«7 недель без тенниса, 49 дней без барбера, 1176 часов на карантине», – написал 23-летний Хачанов и показал, каким он будет, когда самоизоляция закончится. На шуточном фото теннисист оброс волосами, усами и бородой.

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Третья ракетка России с семьей проводит самоизоляцию в Подмосковье.

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.

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