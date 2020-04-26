Карен Хачанов
Фото: Twitter
Как папаха Хабиба, только натуральная.
Российский теннисист Карен Хачанов пошутил насчет долгого нахождения на самоизоляции.
«7 недель без тенниса, 49 дней без барбера, 1176 часов на карантине», – написал 23-летний Хачанов и показал, каким он будет, когда самоизоляция закончится. На шуточном фото теннисист оброс волосами, усами и бородой.
US Open
Marca: US Open могут перенести в Индиан-Уэллс
21 ЧАСОВ НАЗАД
- Третья ракетка России с семьей проводит самоизоляцию в Подмосковье.
- Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.
Хачанов рассказал, как его путают с Жераром Пике
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Ролан Гаррос
Le Parisien: «Ролан Гаррос» снова перенесен после консультаций с ATP и WTA
ВЧЕРА В 10:29
Теннис
Хачанов рассказал, как его путают с Жераром Пике
24/04/2020 В 05:45
По теме