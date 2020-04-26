Позиция Доминика точно не понравится Стефаносу Циципасу, Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим отказывается выделять деньги в фонд солидарности, созданный для поддержки теннисистов с низким рейтингом, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса.

«Ни один из этих игроков с низким рейтингом не борется за выживание. Круглый год я вижу многих, кто не все отдает теннису. Многие не очень профессиональны. Я не понимаю, почему я должен давать им деньги. Я предпочитаю давать деньги людям или учреждениям, которые действительно в этом нуждаются.

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Ни одна профессия в мире не гарантирует вам больших успехов в начале вашей карьеры. Ни одному из лучших теннисистов ничего не гарантировано, и мы должны постоянно бороться за наш рейтинг», – заявил Тим. Слова теннисиста приводит РИА «Новости».

Ранее шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас и знаменитый тренер Патрик Муратоглу начали кампанию по сбору средств теннисистам, которые находятся вне первой сотни рейтинга ATP и WTA. С похожей инициативой выступала Биг-3

Обе организации приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за распространения коронавируса.

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