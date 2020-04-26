Алеся Кафельникова
Фото: Instagram
Алеся скрывает нового избранника.
Алеся Кафельникова, дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова, опубликовала фотографию с молодым человеком, закрыв его лицо.
Как сообщает Sport24, снимок появился в телеграм-канале Алеси, однако почти сразу был удален. Возможно, дочь победителя Олимпийских игр-2000 в Сиднее выложила фотографию по ошибке.
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- В прошлом Алеся состояла в отношениях с популярным рэпером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh.
- В июле 2019 года Алеся признавалась, что по-прежнему любит Глеба.
- Отец Алеси – победитель двух «Шлемов» в одиночках («Ролан Гаррос»-1996, Australian Open-1999) и четырех – в парах.
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя и сигаретой
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