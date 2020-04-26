Теннис

Кафельникова показала фото с парнем, закрыв его лицо

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Алеся КафельниковаАлеся Кафельникова

Алеся Кафельникова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
9 минут назад

Алеся скрывает нового избранника.

Алеся Кафельникова, дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова, опубликовала фотографию с молодым человеком, закрыв его лицо.

Как сообщает Sport24, снимок появился в телеграм-канале Алеси, однако почти сразу был удален. Возможно, дочь победителя Олимпийских игр-2000 в Сиднее выложила фотографию по ошибке.

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  • В прошлом Алеся состояла в отношениях с популярным рэпером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh.
  • В июле 2019 года Алеся признавалась, что по-прежнему любит Глеба.
  • Отец Алеси – победитель двух «Шлемов» в одиночках («Ролан Гаррос»-1996, Australian Open-1999) и четырех – в парах.

Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя и сигаретой

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