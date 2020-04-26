Алеся скрывает нового избранника.

Алеся Кафельникова, дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова, опубликовала фотографию с молодым человеком, закрыв его лицо.

Как сообщает Sport24, снимок появился в телеграм-канале Алеси, однако почти сразу был удален. Возможно, дочь победителя Олимпийских игр-2000 в Сиднее выложила фотографию по ошибке.

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В прошлом Алеся состояла в отношениях с популярным рэпером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh.

В июле 2019 года Алеся признавалась , что по-прежнему любит Глеба.

Отец Алеси – победитель двух «Шлемов» в одиночках («Ролан Гаррос»-1996, Australian Open-1999) и четырех – в парах.

Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя и сигаретой

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