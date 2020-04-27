Марат и Михаил находят логичным предложение Федерера.

Бывшие российские теннисисты Марат Сафин и Михаил Южный в прямом эфире инстаграма обсудили идею швейцарца Роджера Федерера о слиянии ATP и WTA.

Сафин: «Почему бы и нет? Как идея – да. Можно создать общий продукт, получать какие-то бонусы. В этом случае спонсорский пакет будет более продаваем, чем если отдельно продавать мужиков и девчонок.

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Девчонок продавать немного сложнее, потому что мужики, как ни крути, тащат. Многие не понимают, но женский теннис практически не продается. Это очень важно понимать, это исходная точка: женский теннис просто не продается. Без Маши Шараповой, без Курниковой, без Уильямс. Остальные девчонки просто непродаваемы».

Южный: «Я не назову десятку WTA, хотя я вроде как в туре и слежу. Отдельные фамилии, естественно, назову, может, и всю десятку, но я не знаю, стоят там сейчас эти девочки или нет».

Сафин: «Да, я тоже».

Ассоциация теннисистов-профессионалов была создана в 1972 году, Женская теннисная ассоциация – годом позже.

Сафин – победитель двух турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира, Южный – полуфиналист US Open.

Федерер предложил объединить мужской и женский теннис

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