По крайней мере, US Open пока не под угрозой.

Перерыв в теннисе, вызванный пандемией коронавируса, может быть продлен до 3 августа.

По информации Marca, руководство мирового тенниса не считает возможным возобновление сезона раньше августа. Под угрозу попадает турнир в Вашингтоне 2-9 августа (ATP и WTA) и турнир в Торонто 10-16 августа (ATP).

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На данный момент профессиональные теннисные турниры отменены до 13 июля.

Из-за коронавируса пострадали мэйджоры: Уимблдон отменен, «Ролан Гаррос» перенесен на конец сентября.

Запланированный на 24 августа US Open может пройти в Индиан-Уэллс вместо Нью-Йорка.

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