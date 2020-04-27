Теннис

Marca: локдаун в теннисе продлят до 3 августа

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Роджер ФедерерРоджер Федерер

Роджер Федерер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

По крайней мере, US Open пока не под угрозой.

Перерыв в теннисе, вызванный пандемией коронавируса, может быть продлен до 3 августа.

По информации Marca, руководство мирового тенниса не считает возможным возобновление сезона раньше августа. Под угрозу попадает турнир в Вашингтоне 2-9 августа (ATP и WTA) и турнир в Торонто 10-16 августа (ATP).

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  • Из-за коронавируса пострадали мэйджоры: Уимблдон отменен, «Ролан Гаррос» перенесен на конец сентября.
  • Запланированный на 24 августа US Open может пройти в Индиан-Уэллс вместо Нью-Йорка.

Победитель «Ролан Гаррос»-2019 устроился на работу в супермаркет во время пандемии

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