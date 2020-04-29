Эжени Бушар
Фото: Instagram
Деньги пойдут на помощь пострадавшим от коронавируса.
Франкоканадская теннисистка Эжени Бушар присоединилась к акции All in challenge в поддержку жителей США, пострадавших от пандемии COVID-19. Эжени выставила на аукцион возможность посмотреть матч из ее ложи на одном из турниров (по выбору).
Победителю и его гостю оплатят перелет и проживание; кроме того, Бушар предоставит им ракетку и кроссовки с автографом. А еще – победитель вместе с Бушар на целых 15 дней станет лицом мобильного приложения 15 Seconds of Fame. Ну и, наконец, самое главное – самый щедрый фанат Эжени отправится с ней на совместный ужин!
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- Начальная цена на аукционе составила 2500 долларов, сейчас она выросла уже до 8500 долларов.
- Бушар – экс-пятая ракетка мира. В 2014 году Эжени дошла до финала Уимблдона.
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