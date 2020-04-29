Деньги пойдут на помощь пострадавшим от коронавируса.

Франкоканадская теннисистка Эжени Бушар присоединилась к акции All in challenge в поддержку жителей США, пострадавших от пандемии COVID-19. Эжени выставила на аукцион возможность посмотреть матч из ее ложи на одном из турниров (по выбору).

Победителю и его гостю оплатят перелет и проживание; кроме того, Бушар предоставит им ракетку и кроссовки с автографом. А еще – победитель вместе с Бушар на целых 15 дней станет лицом мобильного приложения 15 Seconds of Fame. Ну и, наконец, самое главное – самый щедрый фанат Эжени отправится с ней на совместный ужин!

WTA Торонто «Наши попки отлично смотрятся». Бушар сделала комплимент себе и Андрееску после матча 07/08/2019 В 19:33

Начальная цена на аукционе составила 2500 долларов, сейчас она выросла уже до 8500 долларов.

Бушар – экс-пятая ракетка мира. В 2014 году Эжени дошла до финала Уимблдона.

Бушар согласилась на свидание с фанатом за деньги и попросила принести на встречу туалетную бумагу

Подписывайся на нас Вконтакте

Теннис Бушар поздравила подписчиков с Днем Валентина фото, на котором не сразу разглядишь купальник 15/02/2019 В 09:11