Руководство ATP и WTA поддержало идею слияния мужского и женского туров

Возможно, теннисная революция не за горами.

Руководители ATP и WTA поддержали идею швейцарского теннисиста Роджера Федерера о слиянии двух организаций.

«Единый вид спорта – верный способ максимизировать потенциал и оптимально представить его для зрителей на трибунах, в телетрансляциях и в интернете. В связи с этим поддерживаю мнение игроков. Теннис всегда в авангарде, когда идет речь об объединении мужчин и женщин на крупных турнирах. С нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества и обсуждений с WTA», – цитирует Tennis World USA главу ATP Андреа Гауденци.

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Президент WTA Стив Саймон заявил, что в последние недели организации стали контактировать чаще. «Давно говорил, что сделаем наш спорт лучше, если будем работать вместе. Последние недели это подтвердили», – сказал он.

Идея появилась у Федерера во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Ассоциация теннисистов-профессионалов была основана в 1972 году, Женская теннисная ассоциация появилась годом позже.

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