Аргентинский гигант – один из главных героев тура.

«Не говори мне вести себя тихо, окей? – прошипел разъяренный Роджер Федерер судье. – Когда я хочу что-то сказать, я говорю. Мне плевать, что он вякает. Не объясняй мне гребаные правила». В 2009-м швейцарец уже считался легендой и образцом галантности. Такая тирада от него посреди финала «Большого шлема» вызвала шок, но даже главный теннисный джентльмен не сдержался, когда почувствовал, что не успевает за 20-летним соперником. Пару лет назад о двухметровом тинейджере не слышал никто, кроме самых преданных аргентинских фанатов, а теперь он гонял великого Федерера в его шестом финале US Open.

«Он постоянно пытается навязать мне игру, – объяснил Роджер много лет спустя. – А я пытаюсь избежать этого самыми разными способами. Я как скользкая рыба, которую он пытается схватить, изворачиваюсь и вырываюсь». Мощнейший форхенд Хуана Мартина дель Потро стал главным открытием на кортах «Флашинг Медоус» 11 лет назад. В полуфинале Тандильская Башня разнес Рафу Надаля в трех сетах (6:2, 6:2, 6:2), а в решающем матче выдержал марафон против Федерера. Соперники взяли по сету, а в третьей партии швейцарец сорвался на судью, когда Дельпо слишком долго обдумывал челлендж.

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«В тот момент я потерял трепет и страх, которые испытывал перед Роджером, – вспомнил аргентинец. – Я восхищался им, но после третьего сета подумал: «Мы одинаковые! Мы бьемся за один трофей! Возможно, это мой единственный шанс выиграть такой титул». Я изменил подход и после того сета заиграл намного сильнее». Дель Потро выцарапал победу у Роджера в пяти партиях и мгновенно превратился в звезду – до этого поражения Федерер выиграл на американском «Большом шлеме» 41 матч подряд. В финале US Open-2009 у швейцарца появился исторический шанс взять за год три «Шлема» на разных покрытиях, но матч превратился в шоу Хуана Мартина.

Его стремительный взлет не стал сенсацией только для первого тренера Нежного Гиганта Марсело Гомеса: «Уже в восемь лет Дель Потро был особенным. Парень мечтал о победе в любом соревновании, даже если мы играли в карты. Когда выходил на корт, имя и статус соперника не имели значения. Если противник улучшал игру по ходу матча, он делал то же самое. В аэропортах мы чуть не пропускали рейсы, потому что он не двигался с места после поражения в труко (латиноамериканскую карточную игру). В 10 лет Дельпо сказал мне, что выиграет US Open. Прошло еще 10 лет, и он сделал это. У него есть способность вырывать победы в самых тяжелых обстоятельствах. Он может делать это за счет тактики или как бультерьер на собачьих боях».

Эксперты восхищались стилем Дель Потро, который после победы на US Open засверкал ярче Новака Джоковича и Энди Маррея: аргентинец выходил на корт спокойно и лениво, будто устал и не настроен на сражение, но на первом же розыгрыше двигался удивительно быстро и технично для 198-сантиметрового роста. Фирменный удар Тандильской башни заворожил фанатов: одновременно мощный и точный форхенд поставил в тупик даже Федерера. При этом Дельпо наносил его легко, будто перекидывал мячик во дворе с друзьями. К Australian Open-2010 он подошел уже на четвертом месте в рейтинге.

В новом сезоне от аргентинца ждали очередных сенсаций, но через несколько месяцев после американского триумфа главный талант тура вдруг исчез. Плоский форхенд, пролетавший мимо соперников со скоростью пули, из главного оружия превратился в источник проблем – из-за силы и интенсивности удара в правом запястье развился хронический тендинит (воспаление тканей сухожилия), который мешал Дель Потро играть и причинял невыносимую боль даже на тренировках. После вылета от Марина Чилича в четвертом круге Australian Open Хуан Мартин согласился на операцию и потерял сезон – реабилитация заняла больше полугода. С четвертого места он опустился на 485-е и в 2011-м начал возвращение на вершину почти с нуля.

Аргентинец надеялся, что травмы позади, но с того момента его карьера превратилась в постоянное сражение со своим телом. За два следующих сезона он завоевал шесть титулов, вернулся в топ-10 и взял бронзу на Олимпиаде в Лондоне – камбэк уже гарантировал Хуану Мартину обожание на родине и уважение всего тура, но он хотел снова биться на «Больших шлемах». В 2013-м Дель Потро дошел до полуфинала Уимблдона и доказал, что мечты о лидерстве в туре – не пустые фантазии. Он проиграл Джоковичу в пяти сетах (5:7, 6:4, 6:7(2), 7:6(6), 3:6), но бился как лев: матч длился 4 часа 43 минуты и стал на тот момент самым продолжительным в истории этой стадии британского «Шлема».

Как и до этого, любые надежды на развитие успеха в следующем сезоне перечеркнула внезапная боль – теперь в левом запястье. За два следующих года Дель Потро постоянно снимался с турниров, провел всего 14 матчей и откатился на 1042-е место. «Я дважды поднимался на четвертую строчку, но оба раза меня останавливали травмы, – с горечью рассказывает о том периоде Хуан Мартин. – Я чувствовал, что претендую на первое место, а когда это чувство исчезло, я почти отказался от борьбы. Мне было тяжело даже вставать из кровати по утрам». Меньше чем за год он перенес две операции, но боль не утихла, и отчаявшийся Дель Потро задумался о завершении карьеры.

Доктора спорили о необходимости очередной операции и лишь усиливали внутреннюю тревогу теннисиста. «Я был все еще молод, но грустил каждый день, – вспомнил аргентинец. – Я провел два месяца дома, ничего не делая, и впал в депрессию. Не мог бегать, не мог шевелить запястьем. Просыпался и целый день смотрел в телефон, это были ужасные дни. В 2015-м я задумался, чем мог бы заняться, если не теннисом, но ничто не приходило в голову. Я больше не смотрел теннис и ничем не занимался». Такой психологический кошмар подтолкнул бы к завершению карьеры любого игрока, но Дель Потро во второй раз показал уникальную силу воли: «Что-то глубоко внутри подсказало, что нужно попробовать еще раз. Семья и друзья дали мне силы, чтобы позвонить доктору и договориться о третьей операции, и в 2016-м я вернулся в теннис».

Нежный Гигант перенес менталитет победителя с корта в обычную жизнь – его друга и главного соперника Федерера не удивило очередное возвращение Дельпо: «Все, что он делает, впечатляет – от того, как он бьет по мячу, до восстановления после операций. Когда он выходит на корт, его место в рейтинге не имеет никакого значения. Он всегда представляет собой нечто большее, чем присвоенный номер». К тому моменту за Хуана Мартина переживал весь тур: он был не только сильным теннисистом с тяжелой судьбой, но и искренним человеком, который всегда поддерживал соперников в трудных ситуациях. «Когда мы встречаемся, он всегда ведет себя очень внимательно, – добавил Роджер. – Он спрашивает «как дела?» не просто чтобы казаться милым. Он не говорит после этого: «Окей, увидимся, мне пора». К тому же он знает, какую важную роль играет для фанатов в Южной Америке, и относится к этому очень серьезно».

Дель Потро после победы над Федерером в финале турнира в Индиан-Уэллс Фото: Getty Images

Именно любовь болельщиков придавала аргентинцу сил, чтобы продолжать карьеру даже в безнадежных ситуациях, а обаяние и позитив сделали его чуть ли не единственным теннисистом, за которого нейтральные зрители переживали даже против Федерера и Надаля. В феврале 2016-го он вышел на корт впервые за год и за несколько месяцев превратился в элитного игрока, который раньше навязывал борьбу любому. В июне Хуан Мартин выбил Стэна Вавринку с Уимблдона, а в августе при сумасшедшей поддержке дошел до финала бразильской Олимпиады, в котором проиграл Маррею. Фанаты скандировали его имя, будто он победил, и растроганный Дельпо не сдержал слез. Через месяц ситуация повторилась на US Open – возвращение на главный турнир в карьере получилось трогательным, несмотря на вылет от Вавринки в четвертьфинале.

Следующие два года новые травмы не беспокоили Тандильскую башню, и он штамповал достижения одно за другим: снова ворвался в топ-10, обыграл Федерера в финале Индиан-Уэллс, напряг Надаля затяжными противостояниями на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Карьера Дель Потро пришла в норму, но он знал, что если ему и суждено снова выйти на пик, то только в Нью-Йорке, где он однажды уже сотворил историю. Летом 2018-го так и случилось: на этот раз Рафа снялся в третьем сете полуфинала после двух проигранных партий, и спустя девять лет Хуан Мартин вышел во второй финал «Большого шлема». Он все еще испытывал боль, но теперь чувствовал силы, чтобы справиться с ней ради любви к теннису.

«Больше не боюсь своего тела, но я устал, – объяснил Дель Потро за месяц до этого в ответ на обвинения в симуляции со стороны тренера Милоша Раонича Горана Иванишевича. – Для меня большой вызов оставаться здоровым целый год. Самое важное – это иметь возможность играть в теннис. Я никогда не изображал травмы. Мне нужно два или три часа терапии каждый день, чтобы выступать. Мое тело измучено, боль – это часть моей жизни, и я выхожу на корт с ней. Ни один игрок не испытал того же, что я, поэтому им трудно это понять».

Дель Потро в финале US Open против Джоковича Фото: Getty Images

В финале US Open он проиграл Джоковичу в трех сетах (3:6, 6:7(4), 3:6) и все равно остался победителем для тысяч зрителей – уставший Хуан Мартин явно уступал безупречному сербу, но 95 минут противостоял ему во второй партии и 20 из них сражался за один гейм. После матча безутешный Дель Потро зарылся в полотенце, и в этот момент весь теннисный мир, включая Джоковича, испытал одинаковые эмоции: уважение и восхищение человеком, который дважды победил себя ради спорта. Масштаб его достижения доказывает статистика: Хуан Мартин вплотную подобрался ко второму «Большому шлему» в эпоху Большой тройки при том, что с 2007-го лишь семь теннисистов побеждали на главных турнирах сезона.

Тем обиднее, что в следующем сезоне травма отбросила Хуана Мартина на дно рейтинга в третий раз – на этот раз перелом правой коленной чашечки вынудил его сняться с Australian Open и не позволил защитить титулы в Акапулько и Индиан-Уэллс. Аргентинец надеялся на восстановление без хирургии, но врачи объяснили, что консервативное лечение невозможно. Ситуация повторилась: операция летом 2019-го не избавила Дель Потро от боли, и после пропуска намеченных турниров в Стокгольме и Вене он согласился на вторую в январе 2020-го. Вынужденная приостановка сезона из-за коронавируса отсрочила очередной камбэк Хуана Мартина, но на этот раз он не потерял надежду и методично продолжил индивидуальное восстановление.

Занимавшийся теннисом с Дель Потро еще в детстве Пауло Фуэнте вспомнил историю, которая идеально описывает менталитет аргентинца: «Однажды посреди турнира в Винья-дель-Мар у него сломался пополам кроссовок. Он не взял с собой запасную пару, но закрепил его, вставив внутрь какую-то картонку. После этого он вышел и отыграл два матча подряд с порванным кроссовком. Он воин, но при этом всегда ведет себя очень расчетливо и по-взрослому». Много лет спустя Хуану Мартину пришлось так же предприимчиво справляться уже не с экипировкой, а с собственным здоровьем.

Во время прямого эфира с Вавринкой в инстаграме Джокович объяснил, что не рассчитывает на любовь болельщиков, когда играет против Федерера или Надаля: «Это связано с их величием как теннисистов и как людей. Они очень харизматичные, приятные, скромные ребята и великие чемпионы». Если в ATP остался спортсмен, которого фанаты уважают не меньше Роджера и Рафы, то это Хуан Мартин с его обаянием, талантом и характером. Прозвище Нежный Гигант закрепилось за ним не только из-за данных – в отличие от соперников, которые не выдержали напряжения или, наоборот, превратились в сверхлюдей, травматичный аргентинец сочетает силу и человечность. Он уже никогда не сравнится с Большой тройкой по титулам, зато явно не уступит великим в умении преодолевать трудности.

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