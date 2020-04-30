Теннисистка Сара Гронерт – фото, инстаграм
Фото: Eurosport
Сара Гронерт прошла через врачей и ненависть соперниц.
Немецкая теннисистка Сара Гронерт прошла исключительно тяжелый путь на пути к спортивной карьере. Она родилась с первичными признаками обоих полов, и лишь после совершеннолетия ей удалось сделать операцию и получить право играть в WTA.
Многие соперницы и тренеры были против ее нахождения в женском туре – у Сары был слишком сильный удар, что могло оказаться последствием полового диморфизма. Но их протесты были напрасны: Гронерт большим игроком не стала и в 2016-м завершила карьеру. Но она по-прежнему поддерживает отличную форму и, по собственным словам, побеждает на травяных кортах своего сада.
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