US Open могут провести в декабре за пределами Нью-Йорка

Коронавирус растянет теннисный сезон до конца года.

Последний мэйджор теннисного сезона US Open может состояться в декабре.

«Рассматривается возможность проведения Открытого чемпионата США в декабре 2020 года, при этом сам турнир при таком сценарии пройдет не в Нью-Йорке», – цитирует РИА «Новости» источника в США, близкого к оргкомитету US Open.

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Изначально турнир должен был пройти с 24 августа по 13 сентября.

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