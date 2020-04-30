US Open могут провести в декабре за пределами Нью-Йорка

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Коронавирус растянет теннисный сезон до конца года.
Последний мэйджор теннисного сезона US Open может состояться в декабре.
«Рассматривается возможность проведения Открытого чемпионата США в декабре 2020 года, при этом сам турнир при таком сценарии пройдет не в Нью-Йорке», – цитирует РИА «Новости» источника в США, близкого к оргкомитету US Open.
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- Изначально турнир должен был пройти с 24 августа по 13 сентября.
- Уимблдон отменили вообще, а «Ролан Гаррос» перенесли на осень.
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