Еще один титул для сэра Энди!

Британский теннисист Энди Маррей выиграл виртуальный турнир Madrid Open на симуляторе Tennis World Tour.

В финале 32-летний Маррей одолел бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 на тай-брейке и заявил, что пожертвует гонорар на благотворительность.

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«Надеюсь, зрители получили хоть какое-то удовольствие от турнира в эти сложные времена. Половину призовых в размере 45 тысяч долларов я пожертвую Национальной службе здравоохранения, вторую половину – в фонд помощи теннисистам», – написал Энди под победным фото с бутылкой шампанского.

На данный момент профессиональные теннисные турниры отменены до 13 июля, по слухам локдаун могут продлить до 3 августа.

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