Теннис

Южный – о поддержке низкорейтинговых игроков: «Отрицательно отношусь к этой идее, она популистская»

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Михаил Южный

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Кто-то нарвется на хейт.

Бывший теннисист Михаил Южный высказался на тему поддержки низкорейтинговых игроков в период пандемии. Ранее Джокович, Надаль и Федерер предложили игрокам топ-100 финансово помочь теннисистам, не входящим в элиту.

«Отрицательно отношусь к этой идее, она популистская. Почему именно сотня? То есть, 99-й помогает, а 101-й получает? Кто определяет суммы, на которые игроки должны скинуться? И главное – кому мы помогаем? Какие критерии? Это молодые, которые только поднимаются? Или ребята в возрасте, которые уже пять-десять лет стоят на уровне топ-250?

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Я думаю, что если кто-то хочет помочь игрокам, то нужно открыть благотворительный фонд, и любой желающий может просто перечислять туда деньги в том объеме, который считает нужным. А обязать всех игроков, просто потому что ты высоко стоишь, платить тем, кто ниже стоит – мне кажется, это неправильно», – цитирует Южного «Спорт-Экспресс».

  • Южный завершил карьеру в 2018 году, сейчас он работает в команде канадца Дениса Шаповалова.
  • Среди игроков топ-100 есть те, кто отказывается помогать. Например, активную позицию выдерживает Доминик Тим.

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