Египетский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Ранее аналогичное наказание получил старший брат Юсефа Хоссама.

Египетский профессиональный теннисист Юсеф Хоссам пожизненно отстранен от игры за договорные матчи.

21-летний Хоссам отбывал временное отстранение с мая 2019 года, когда его обвинили в 21 случае нарушения правил. Инциденты произошли в период между 2015 и 2019 годами. Независимая организация, работающая с негативными явлениями в теннисе (TIU), заявила, что он был признан виновным в восьми случаях продажи матчей, шести случаях содействия ставкам, трех случаях отказа сообщить о коррупционных действиях, двух случаях просьбы других игроков поддаться и двух отказах сотрудничать с TIU.

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Старший брат Хоссама, Карим, был дисквалифицирован на пожизненный срок в 2018 году – его признали виновным по 16 аналогичным обвинениям.

Хоссам занимает 820-е место в одиночном рейтинге ATP.

На пике он занимал 291-ю строчку в декабре 2017 года.

Чилийский теннисист дисквалифицирован на 8 лет за отказ сотрудничать с TIU и ставки на свои матчи

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