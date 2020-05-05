Арина Соболенко
Фото: Instagram
Девушка любит себя показать.
Первая ракетка Белоруссии Арина Соболенко выложила обжигающую фотографию в честь собственного дня рождения.
На снимке девушка сидит вполоборота к фотографу и держит в руках розу – выше пояса на ней вообще нет одежды. «22... Это вам не шуточки», – подписала пост спортсменка.
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- Соболенко занимает 11 строчку мирового рейтинга.
- Арина – чемпионка US Open-2019 в парном разряде, победительница шести турниров WTA в одиночном разряде.
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