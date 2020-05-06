Джокович рассказал Шараповой, как вышел на матч Кубка Дэвиса с похмелья

Теперь Новак почти не пьет – только бокал вина.

Возглавляющий рейтинг ATP сербский теннисист Новак Джокович и экс-первая ракетка мира из России Мария Шарапова провели совместный прямой эфир в инстаграме. Джокович рассказал, как однажды вышел на матч после употребления большого количества алкоголя.

«Я никогда не был пьяным, но у меня был один раз в карьере, когда я вышел на матч Кубка Дэвиса с похмелья, после того как отпраздновал победу на Уимблдоне. Я сыграл один матч в парном разряде со шведами в 2011 году.

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Тогда было непонятно, буду я в нем участвовать или нет, но я приехал туда сразу после победы на Уимблдоне, когда я стал первой ракеткой мира. Я плохо видел мяч. Пожалуй, остановимся на этом. Теперь я почти не пью. Бокал вина – это нормально, но не больше», – сказал 32-летний Джокович.

«Я никогда не выходила пьяной на матч, – отреагировала Шарапова. – Перед одним из матчей я спала всего три часа. Но это было не из-за алкоголя. Я играла с Карлой Суарес Наварро и не могу понять, как я победила в трех сетах».

33-летняя Шарапова – пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

Джокович побеждал на «ТБШ» 17 раз, он лидирует в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге ATP.

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