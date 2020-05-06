Новак был дерзок и заставил Марию вместе отужинать.

Победительница пяти турниров «Большого шлема» Мария Шарапова вспомнила первую встречу с лидером ATP-тура Новаком Джоковичем.

Звезды тенниса пообщались в прямом эфире инстаграма, их слова цитирует официальный сайт ATP.

Теннис Инстаграм повесил на видео, опубликованное женой Джоковича, пометку «фейк» 22/04/2020 В 19:26

Шарапова: «Я помню, как мы играли маленький выставочный турнир. Я была молода, ты был молод, и у тебя еще не было титулов «Большого шлема». Я вообще не помню, были ли у тебя тогда титулы. Ты сказал, что, если выиграешь сейчас, мне придется заплатить за ужин. Я спросила: «Окей, кто этот мальчик?»

А ты выиграл и заявил: «Сегодня мы ужинаем. Едем в японский ресторан!» Я переспросила: «Ты серьезно? Ты и я сегодня ужинаем?» Но мы так и сделали. Мы пошли на ужин, и это было весьма забавно. Ты вытащил старую камеру Kodak и попросил, чтобы официант нас сфотографировал».

Джокович: «Мария говорит правду».

Шарапова: «Я думала, ты просто фанат».

33-летняя Шарапова – пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

Джокович побеждал на «ТБШ» 17 раз, он лидирует в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге ATP.

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