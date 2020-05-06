Роджер Федерер с женой Мирославой
Фото: Getty Images
Роджер не последовал советам приятелей.
Бывший глава Федерации тенниса Швейцарии Свен Грёнефельд рассказал, как Роджера Федерера предостерегали от близкого знакомства с будущей женой – Мирославой Вавринец.
«Он спрашивал всех, ходить ли ему с ней на свидания. И все его отговаривали. Но в итоге он принял лучшее решение в жизни», – цитирует Грёнефельда Tennis World USA.
Теннис
«Я не умею играть правой – это все миф». Большая беседа Надаля и Федерера
20/04/2020 В 21:42
- Жена Федерера – бывшая швейцарская теннисистка, входила в топ-100 WTA и завершила карьеру в 2002 году из-за травмы.
- Будущие супруги познакомились на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.
- В 2009 году у Роджера и Мирки родились дочери-близнецы, в 2014-м – сыновья-близнецы.
Федерер призвал создать третью эру в теннисе. Слияние ATP и WTA станет эпохой
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Уимблдон
Федерер рассказал, сыграет ли он на Уимблдоне-2021
02/04/2020 В 15:12
Уимблдон
Федерер призвал создать третью эру в теннисе. Слияние ATP и WTA станет эпохой
01/05/2020 В 13:57