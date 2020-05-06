Роджер не последовал советам приятелей.

Бывший глава Федерации тенниса Швейцарии Свен Грёнефельд рассказал, как Роджера Федерера предостерегали от близкого знакомства с будущей женой – Мирославой Вавринец.

«Он спрашивал всех, ходить ли ему с ней на свидания. И все его отговаривали. Но в итоге он принял лучшее решение в жизни», – цитирует Грёнефельда Tennis World USA.

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Жена Федерера – бывшая швейцарская теннисистка, входила в топ-100 WTA и завершила карьеру в 2002 году из-за травмы.

Будущие супруги познакомились на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.

В 2009 году у Роджера и Мирки родились дочери-близнецы, в 2014-м – сыновья-близнецы.

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