Теннис

Экс-глава Федерации тенниса Швейцарии рассказал, как Федерера отговаривали встречаться с Миркой

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Роджер Федерер с женой Мирославой

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

Роджер не последовал советам приятелей.

Бывший глава Федерации тенниса Швейцарии Свен Грёнефельд рассказал, как Роджера Федерера предостерегали от близкого знакомства с будущей женой – Мирославой Вавринец.

«Он спрашивал всех, ходить ли ему с ней на свидания. И все его отговаривали. Но в итоге он принял лучшее решение в жизни», – цитирует Грёнефельда Tennis World USA.

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  • Будущие супруги познакомились на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.
  • В 2009 году у Роджера и Мирки родились дочери-близнецы, в 2014-м – сыновья-близнецы.

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