Анастасия отметила, что теперь она полна сил и желания играть.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в монологе для Behind The Racquet рассказала, как делала первые шаги в теннисе и как чуть не бросила спорт несколько лет назад.

«Я росла, и теннис занимал все больше времени в моей жизни. Выиграть сет, матч, турнир – это было единственной моей целью. Самым сложным в детстве было сохранить хорошие отношения с отцом. Когда твой папа – еще и твой тренер, это непросто. Он был очень строгим, мы часто ссорились и на корте, и в жизни. Но именно отец помог мне добиться всего, что я имею сейчас, каждый раз давая нагрузку на пределе моих возможностей. В 15 лет я приняла самое сложное решение в жизни и переехала во Францию. Моим тренером стал Патрик Муратоглу. Тогда я узнала, как это – быть самостоятельной. Я хотела доказать родителям, особенно отцу, что они могут мной гордиться. Мне повезло: да, родители были строги со мной, но я многому у них научилась. Чувствую, как становлюсь умнее и опытнее с каждым новым испытанием на своем пути. Думаю, в этом и есть весь кайф жизни: преодолевать препятствия и становиться сильнее. В этом и есть я.



Конечно, немного грустно, когда отец для тебя больше тренер, чем папа. Я начала играть в теннис лет в пять-шесть. Он всегда был рядом: работал со мной на корте, помогал с восстановлением и был тем, кто каждый раз боролся со мной плечом к плечу. Отец вложил в меня максимум сил, но мне помогала вся семья. В 14 лет мы с братом, который тоже играл в теннис, ездили на все турниры. Я горжусь тем, чего добилась на корте и за его пределами с помощью моих родных. Но я всегда хотела и хочу большего.

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Думаю, у всех есть страх сделать ошибку и подвести кого-то, но я справилась. Поначалу было сложно жить и тренироваться самостоятельно – семья очень много мне помогала. Но постепенно я училась справляться с трудностями. Я работала так много, чтобы моя семья знала – все усилия были не напрасными. Помню 2006-й, мой первый юниорский Australian Open. Я уже выиграла несколько турниров по юниорам, но это было совсем другое. Думала про себя: «Было бы здорово выиграть здесь пару матчей, но главное – никого не расстроить». Непросто показывать лучшие результаты под таким давлением. Но, кажется, с самого детства я старалась не думать об этом и просто сосредоточиться на ударе по мячу. В итоге я сыграла несколько матчей, победила на Australian Open и стала первой ракеткой мира по юниорам. Тогда это было неожиданным даже для меня. Только сейчас начинаю осознавать, что это стало возможным благодаря отцу и его безграничной вере в меня.



Года три назад у меня был непростой период в жизни. Я столкнулась с личными проблемами, которые никак не могла преодолеть. Мне не нравился теннис, я не получала удовольствия на корте – мне не нравилось ничего. Я не знала, стоит ли мне вообще продолжать. Чувствовала себя эмоционально выгоревшей. Так продолжалось пару лет. Потом медленно, с помощью моих близких, я начала приходить в себя и работать лучше. Теперь рада, что смогла выбраться. Во мне сейчас столько желания и сил играть, а амбиций еще больше, чем раньше. Преодоление делает нас теми, кем мы являемся, – я это точно знаю. И знакома со многими людьми, не только спортсменами, которые прошли через то же самое. Именно испытания показывают твой настоящий характер», – заключила Анастасия.

Павлюченкова – победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде.

Анастасия занимает 30-е место в мировом рейтинге.

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