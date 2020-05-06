Теннис

Тест: назови топ-15 рейтинга ATP

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Тест про рейтинг ATP

Фото: Eurosport

Евгений Коростелев
Автор:Евгений Коростелев
16 минут назад
@pilot938

Помнишь ли ты, как располагаются топчики в хронологическом порядке?

Официально теннис в спячке уже более двух месяцев, и за этот период позабылось очень многое – в том числе позиции игроков в различных рейтингах.

Помнишь ли ты, кто расположился на первых 15 строчках мужского табеля? У тебя есть 6 минут, чтобы пройти этот тест!

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