Тест: назови топ-15 рейтинга ATP

Помнишь ли ты, как располагаются топчики в хронологическом порядке?

Официально теннис в спячке уже более двух месяцев, и за этот период позабылось очень многое – в том числе позиции игроков в различных рейтингах.

Помнишь ли ты, кто расположился на первых 15 строчках мужского табеля? У тебя есть 6 минут, чтобы пройти этот тест!

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