Серена Уильямс
Фото: Eurosport
Вспомни лучших теннисисток тура в правильном порядке.
С ATP-туром все относительно просто: можно назвать топ-3 и русскую тройку – и уже выбито шесть позиций из 15. WTA-тур более вариативен, «Большие шлемы» выигрывают новые лица, а фамилии теннисисток часто меняются даже не в топ-10, а в топ-3.
Вспомнишь 15 лучших на данный момент? Рейтинг заморожен и не менялся давно, так что был повод потренировать память. Поехали!
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