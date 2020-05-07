Теннис

Рублев выбрал между Шараповой и Курниковой

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Мария Шарапова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 41 минут

Российский теннисист ответил на вопросы Марии Командной.

14-я ракетка мира Андрей Рублев порассуждал о популярности тенниса в России и сделал выбор между известными российскими теннисистками Марией Шараповой и Анной Курниковой.

«Шарапова. Я ее знаю, мы общались. От нее исходит совершенно другая энергия, чем от спортсменов, которые на людях пытаются вести себя правильно. Совершенно чистая энергия», – заявил 21-летний Рублев в прямом эфире инстаграма с Марией Командной.

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О растущей популярности тенниса в стране он сказал следующее:

«После того, что сделал Медведев, теннис снова стал популярным в России. Теннис в России был в упадке после того, как завершили Кафельников и Сафин. Никто на него не ходил. На Кубке Кремля я впервые за долгое время играл при практически полных трибунах. Это благодаря тому, что делает Даня».

  • В 2020 году до локдауна Рублев выиграл два титула на турнирах ATP 250.
  • Шарапова – пятикратная чемпионка «ТБШ», Курникова – двукратная победительница Australian Open в парном разряде.

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