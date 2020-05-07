Теннис

«Держались за руки, целовались». Флипкенс рассказала о романе с Надалем в 14 лет

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Кирстен Флипкенс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Языковой барьер помешал зайти дальше.

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс призналась, что в юности у нее был небольшой роман с Рафаэлем Надалем.

«Да, мы знаем друг друга хорошо: мы одного возраста, мы росли вместе. Было ли между нами что-либо? Да. Мне было 14 лет. Но в то время он не говорил по-английски, так что мы не могли пойти дальше, чем подержаться за руки и поцеловаться», – приводит слова Флипкенс Het Laatste Nieuws.

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  • Бельгийка родилась 10 января 1986-го, Рафа – 3 июня того же года.
  • У Флипкенс 1 титул в одиночном разряде и 5 – в парном.
  • В октябре 2019 года Надаль женился на Марии Франсиске Перельо.

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