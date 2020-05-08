В коллекции российкой теннисистки – джерси «Барселоны» и «Зенита».

Российская теннисистка Дарья Касаткина присоединилась к флешмобу Eurosport.ru #МоиФормы и показала коллекцию футбольных джерси.

«У меня вообще куча разных джерси, но больше всего, конечно, маек «Барселоны». Вот одна из любимых, с моей фамилией и моим счастливым номером. Вообще у меня их очень много. Почти все дома, в России. И одна из самых запоминающихся – это первая майка, которую я купила в 2010 году, когда Давид Вилья только перешел в «Барселону» из «Валенсии». Я очень радовалась, сразу купила майку с седьмым номером, как и хотела. Очень классные воспоминания.

Футбол Это'О из «Анжи», футболки Кана и Чеха. Юсупов, Радимов и другие присоединились к флешмобу #МоиФормы 05/05/2020 В 21:58

А вторая майка – это майка питерского «Зенита» с моей фамилией также и с семерочкой. Очень классный сувенир, такое воспоминание о нашем дружеском матче, который мы сыграли в Санкт-Петербурге на теннисном турнире. Играли на теннисном корте в футбол. Я играла с Артемом Дзюбой против Светы Кузнецовой и Миши Кержакова. Было очень классно, весело, и я рада, что у меня остались такие воспоминания», – рассказала 23-летняя Касаткина.

Play Icon WATCH «Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы 00:01:00

Выкладывай свои (точнее #МоиФормы») в соцсети и не забывай тэгать Eurosport.ru.

От розовой джерси «Реала» до футболки Бориса Ротенберга. Eurosport.ru запустил флешмоб #МоиФормы

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис «Взгляд кошки, грация картошки». Касаткина спародировала танец Свитолиной 01/05/2020 В 19:49